Betagtes Paar strandete auf Bahnhof

Wegen einer Stellwerkstörung war der Zug, mit dem Helga und Hans V., beide um die 80 Jahre alt, nach Hause reisten, stark verspätet. Statt um 21.30 Uhr trafen sie um 23.00 Uhr in Amstetten ein, wo sie umsteigen wollten. Ihr Anschlusszug war da aber längst weg. „Es hatte im Zug keine Durchsage gegeben, was wir tun sollen“, so die verärgerten Leser. ÖBB-Mitarbeiter suchten die Senioren am Bahnhof vergeblich. Ein junges Paar brachte die beiden aber schließlich nach Hause.