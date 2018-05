Eine Bühne für den Kommunikator

Mut, der sich auszahlte, denn schon fünf Jahre danach eröffneten sie in Maxglan im ehemaligen Noppingerwirt ein Rösthaus. „Wir haben den Kaffee teilweise schon in unserem privaten Keller zwischengelagert und auch der Ladenröster in der Chiemseegasse war für die Produktion nicht mehr ausreichend. Also haben wir uns entschlossen, auf einen 25 Kilo Röster, mit einem von jungen Tirolern eigens entwickelten Temperaturkontroll-Programm, aufzurüsten.“ Mittlerweile rasseln durch den Röster Bohnen aus Äthiopien, Kenia, Nicaragua, Brasilien, Kolumbien, Guatemala oder Sumatra, die von den Macheiners bzw. in Kooperation mit Spezialhändlern direkt bei den Kaffeebauern ausgewählt werden! „Die verschiedenen Sorten werden dann an ausgewählte Betriebe, die wie wir für Kaffee brennen, verkauft“, betonen die Experten, die ihr kleines Imperium nun schon wieder erweitern.