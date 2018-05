Nachbarn retten Pensionisten das Leben

„Wir sind so froh, dass wir ihm helfen konnten. Hätten wir ihn nicht gefunden, wäre er vielleicht die ganze Nacht oder sogar noch Tage dort gelegen“, sagt Nachbarin Irma G. Sie hatte in der Früh vom Fenster ihrer Wohnung in Hörsching-Neubau aus beobachtet, wie der stark gehbeeinträchtigte 75-Jährige gegen 8 Uhr auf einer Leiter zur Dachluke hochgeklettert war. Als sie einen Plumps hörte, rief sie hinüber, ob er Hilfe benötige. „Nein“, antwortete er.