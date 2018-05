Interspar verlost viermal „Gratis-Shoppingtraum“

Alle Lebensmittel, die innerhalb von einer Minute im Einkaufswagen landen und an der Kasse ankommen, sind gratis! In Kärnten nehmen die Interspar-Filialen in der Klagenfurter Rosentaler- und Durchlassstraße, in der Villacher Ringmauergasse sowie in der Völkermarkter Straße in St. Veit an dem Gewinnspiel teil. Die Teilnahmescheine liegen in diesen Filialen auf und können direkt vor Ort ausgefüllt und abgeben werden.