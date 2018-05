„Feinfühlig!“ Putin appelliert an Polizei vor WM

Sechs Wochen vor Beginn der Fußball-WM in Russland hat Präsident Wladimir Putin die Sicherheitskräfte zu einem akkuraten Umgang mit den Fans ermahnt. „Die Sicherheitsorgane müssen ihre Aufgaben äußerst korrekt und feinfühlig erfüllen“, sagte Putin am Donnerstag in Sotschi.