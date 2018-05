Zwei Stunden kopfüber in Achterbahn festgesteckt

Statt eines Adrenalinkicks bekamen sie den Schreck ihres Lebens: 64 Menschen sind in den japanischen Universal-Studios in Osaka in einer Achterbahn festgesessen - bzw.: Sie hingen kopfüber. Zwei Stunden mussten die Fahrgäste in einer Höhe von 20 bis 30 Metern ausharren, bis sie schließlich gerettet werden.