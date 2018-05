Tauziehen um stärkeres Kontrollrecht im Landtag

Im Nationalrat in Wien haben gerade gleich zwei U-Ausschüsse ihre Arbeit aufgenommen, nämlich der dritte Eurofighter-Untersuchungausschuss und der über die BVT-Geheimdienstaffäre. Letzteren haben SPÖ, Neos und Liste Pilz als Minderheitenrecht in Anspruch genommen - was in Oberösterreich unmöglich ist: Dort ist die Einsetzung einer Untersuchungskommission des Landtags ein „Mehrheitsrecht“ und kein Instrument der Regierungskontrolle durch die Opposition.