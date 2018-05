Großbrand des 3M-Werks bleibt ein Rätsel

Es war ein Dienstag, 3.40 Uhr Früh, als plötzlich dichter Rauch die 3M-Fabrik in Villach erfüllte. Kurze Zeit schlugen Flammen meterhoch aus dem Gebäude. Der Großbrand vom 13. März in der Schleifmittelfabrik hat einen Millionenschaden angerichtet - das Ausmaß der Zerstörung war so enorm, dass bis heute eine Ermittlung der Brandursache nicht möglich war. „Aufgrund des enormen Umfang des Brandes sind die Ermittlungen nach einer Ursache schwierig“, erklärt Markus Kitz, Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt.