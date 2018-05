Jedes 5. Kind durfte Wodka im Supermarkt kaufen

Besonders ungezwungen geht man in der Gastronomie mit dem Jugendschutz - gebrannter Alkohol darf erst ab 18 Jahren konsumiert werden - um. In 34,3 Prozent der Fälle bekamen die 14 bis 15 Jahre alten „Lockvögel“ des Instituts für Suchtprävention ihr Wodka-Red Bull. Die Zahlen in Supermärkten (20 Prozent) und Tankstellen (19,6) drücken den Schnitt auf 22,6 Prozent. Im Vergleich: In der Steiermark lag bei ähnlichen Tests die so genannte Ausgabenquote bei 38 Prozent, in Vorarlberg sogar bei 40 Prozent! Auch werden die Werte vor allem in der Gastronomie rasch besser: 2015 bekamen dort noch 42,9 Prozent der Kinder Wodka zum Trinken.