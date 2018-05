Tresorknacker kühlten Flex mit Bier und Schnaps ab

Die Gauner waren durch ein aufgezwängtes Fenster am Donnerstag in den frühen Morgenstunden in ein Geschäft in Steinhaus bei Wels eingedrungen, machten sich sofort über einen eingemauerten Tresor her. Beim Öffnen verbrauchten sie zwanzig Trennscheiben, und - weil beim Flexen die dämmende Glaswolle im Tresorrahmen zu glosen begann - mehrere Flaschen Spirirtuosen und Dosenbier zum Kühlen.