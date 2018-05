Erfolgreiche Verfolgungsjagd in Graz

Gelungene Verfolgungsjagd in Graz! Am helllichten Tag brachen zwei Serben (30 und 52 Jahre alt) in eine Wohnung in der Conrad von Hötzendorf-Straße ein. Dabei wurden sie vom Mieter nicht nur in flagranti ertappt, sondern auch verfolgt. Dank der Hilfe zweier weiterer Passanten konnte ein Einbrecher gestellt werden.