Schlank mit Spargel

Zum Kochen am besten einen Spargeltopf verwenden. Das Gemüse soll stehend gesiedet werden. Zitrone, Zucker und Butter sind je nach Geschmack beliebte Zugaben zum Wwasser, in dem der Spargel nur so lange gegart werden sollte, bis er weich, aber noch kernig ist. Violetten Spargel brät man am besten mit etwas Olivenöl an, grillt ihn oder verzehrt ihn roh. Beim Kochen hingegen verliert er seine Farbe.

Auf dem Teller wird Spargel meist von klassischen Beilagen wie Kartoffeln und Schinken, Sauce Hollandaise oder einer Vinaigrette begleitet.