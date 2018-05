Bulgarien mit Vorreiterrolle an EU-Außengrenze

Befestigter Zaun an der Grenze zur Türkei

Was die Sicherung der Außengrenze anbelangt, haben die Bulgaren eine Vorreiterfunktion in der EU. Sie haben schon im Jahr 2013 - also lange vor dem Migrantenansturm über den Balkan - begonnen, einen 160 Kilometer langen, befestigten Zaun an der Grenze zur Türkei zu errichten. So konnten und können sie die EU-Außengrenze weitaus effektiver schützen als etwa die Griechen.