Wieso Jeff Bezos Powerpoint-Vorträge verabscheut

Woher der Amazon-Chef seine Abneigung gegen Powerpoint nimmt, berichtet das Magazin „t3n“. Demnach störe sich Bezos gar nicht so sehr an Powerpoint selbst, sondern vielmehr an der Art und Weise, wie damit Geschichten erzählt werden. Statt durch zusammenhängende Sätze arbeite man sich in der typischen Powerpoint-Präsentation bloß von Aufzählungspunkt zu Aufzählungspunkt, bemängelt Bezos.