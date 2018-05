Beim Essen werden Gäste in die Irre geführt

Frankreich als Vorbild

Ganz anders sieht die Lage in anderen EU-Ländern aus: So habe Frankreich als erstes Land im Jahr 2017 auch für Verarbeitungsprodukte aus Milch und Fleisch eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung eingeführt, sechs weitere EU-Länder haben ähnliche Regelungen bei der EU-Kommission beantragt oder teilweise eingeführt. „Es sollen zumindest die Hauptzutaten ausgewiesen werden“, so Reisecker.