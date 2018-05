Diese angesagten Serien bewegen Wiener Teenager

Dank Netflix und anderen Streaming-Portalen sind die Zeiten vorbei, als man Woche für Woche der nächsten Folge seiner Lieblingsserie entgegenfieberte. Heute schaut man ganze Staffeln an einem einzigen Tag. Pünktlich zum Start der zweiten Staffel von „13 reasons why“ - am 18. Mai auf Netflix - ist es daher an der Zeit, sich mit den Lieblingsserien der Jugend zu beschäftigen - und die haben es in sich: Neben Suizid, Mordgelüsten und Drogen geht es natürlich auch um „Coming of Age“ im 21. Jahrhundert.