Knoxville: Auge sprang beim Naseputzen heraus

Getrocknetes Blut in der Nase von einem misslungenen Stunt in Las Vegas habe ihn zuvor zum Schnäuzen veranlasst. „Ich gehe zurück in mein Hotelzimmer und putze die Nase, weil darin Blut war. Mein linker Augapfel springt dann einfach so aus meinem Kopf“, erinnert sich Johnny Knoxville jetzt in einem Interview an den Moment zurück. Die Situation sei wie in einem Zeichentrickfilm gewesen. „Ich dachte mir: ,Oh nein!‘. Ich drückte das Auge wieder rein und rief den Produzenten an.“