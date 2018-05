Grazer Radwege sind allzu oft am Limit

Breitere Radwege: „Tatsächlich ist die Leistungsfähigkeit auf den Hauptradrouten in den Spitzenzeiten am Limit“, so Kahr. Wo es möglich ist, will Kahr die Standards verbessern - Vorbild sind die „Radautobahnen“ in der Wickenburgasse und am Marburger Kai. Ähnlich wie dort soll die Keplerstraße kontinuierlich für die Radfahrer ausgebaut werden. Der erste Abschnitt (Josefigasse bis Mariengasse) soll noch heuer umgesetzt werden; 450.000 Euro sind dafür veranschlagt.