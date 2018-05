24-Stunden-Hotline für Wiener Firmen gestartet

Täter werden immer einfallsreicher

Außerdem werden die Täter „immer einfallsreicher und professioneller“. So waren etwa „Phishing-Mails früher vor allem aufgrund sprachlicher Unzulänglichkeiten noch relativ einfach zu erkennen. Das ist heute deutlich schwieriger. Zudem versuchen Kriminelle, ihre Opfer zusätzlich in Stresssituationen zu bringen“, sagte Löschl. „Wichtig ist, dass Cybercrime-Opfer die Tat auch unbedingt bei der Polizei anzeigen.“ Rund 50 Experten sind im Cybercrime Competence Center tätig, Fälle können in der eigenen Meldestelle jederzeit via Mail unter against-cybercrime@bmi.gv.at bekanntgegeben werden.