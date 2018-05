Kommt Pamela Anderson fürs EL-Spiel nach Salzburg?

Wenn sie sich anders entschieden haben sollte, könnte sie sich das Spiel in Marseille in „public viewing“ geben. Denn über 22.000 Zuschauer werden am Donnerstagabend im Stade Velodrome in Marseille erwartet. Die wären auch sehr froh, wenn „Pam“ live mit dabei wäre. Sie können auf jeden Fall LIVE dabei sein, wenn Salzburg im EL-Halbfinale auf Marseille trifft, und zwar im Krone.at-Ticker, ab 20:45 Uhr.