20 Jahre Haft wegen Mordes an Wiener Bar-Betreiber

Am ersten Verhandlungstag im März hatte der Angeklagte seine Tat mit Notwehr gerechtfertigt. So schilderte er damals vor Gericht, er habe aus Angst zugestochen, weil er von zwei Männern eingekreist und angegriffen wurde. Zuletzt deutete der 38 Jahre alte Kosovare auch noch an, in eine ihm gestellte „Falle“ getappt zu sein. So hätte ihn eine Kellnerin, mit der er mehrere Monate lang eine Affäre hatte, zunächst abserviert und ihm dann Unbekannte auf den Hals gehetzt, die ihn hätten umbringen wollen.