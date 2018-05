Explosionen nach Gasaustritt - ein Verletzter

Großeinsatz für Feuerwehr, Rettung und Polizei am Donnerstag um 7.30 Uhr in Wien-Floridsdorf! In der Schloßhofer Straße kam es zu zwei heftigen Explosionen, dann brannte es, eine mächtige schwarze Rauchwolke türmte sich in den Himmel und war kilometerweit zu sehen.