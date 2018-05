Burgenland auch nach 2020 auf EU-Geld angewiesen

„Die EU Förderungen waren in der Vergangenheit Motor für den Aufstieg und sollen auch in Zukunft den Überholkurs des Landes stärken. Die Vorbereitungen für die nächste Förderperiode gehen in die entscheidende Phase. Wir müssen jetzt politischen Druck aufbauen. Landeshauptmann Hans Niessl und Landtagspräsident Christian Illedits, als Vertreter im Ausschuss der Regionen in Brüssel, setzen sich dafür ein, dass es auch nach 2020 angemessene EU-Förderungen für das Burgenland gibt“, so Klubobfrau Ingrid Salamon. Österreich übernehme den Vorsitz im Rat der Europäischen Union. Gleichzeitig werde Niessl in der zweiten Jahreshälfte Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz: „Damit rückt das Burgenland ins Zentrum Österreichs und Österreich ins Zentrum der EU. Diese Chance wollen wir nutzen.“