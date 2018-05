Qualm-Stopp: Blaue loben rauchfreie Lokale

Strache beim Rauchen im Bierzelt erwischt

In die Raucherfalle tappte übrigens FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. Der Vizekanzler trat bei einer Parteiveranstaltung in einem Linzer Festzelt auf, zog dort an einer Zigarette - was verboten ist. Prompt wurde er angezeigt. Seine Reaktion: „Ich entschuldige mich und werde die Strafe selbstverständlich bezahlen.“