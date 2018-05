Alle Songs des zweiten Halbfinales anhören!

Am Samstag findet in Portugals Hauptstadt Lissabon der 63. Eurovision Song Contest statt. Im zweiten Halbfinale rittern 18 Kandidaten um einen von zehn Plätzen im Finale der 26. Die ersten zehn Finalisten wurden am Dienstag gekürt. Die fünf Großzahler Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien und Spanien sowie Gastgeber Portugal waren bereits zuvor Fixstarter. Spannend: Norwegen schickt mit Sänger Alexander Rybak den Song-Contestgewinner von 2009 erneut ins Rennen.