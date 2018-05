Geschäftsleute bewerteten Shoppingcenter

Donautreff Ottensheim in OÖ am besten

In Oberösterreich hat der Donautreff Ottensheim mit einer Durchschnittsnote von 2,0 am besten abgeschnitten, belegt bundesweit den 7. Rang. Den 2. Platz in OÖ erreichte das max.center in Wels, das wie die Varena in Vöcklabruck (Platz 7 in OÖ, Rang 37 bundesweit) oder die Weberzeile in Ried im Innkreis (10/51), von der SES-Gruppe betrieben wird. Die PlusCity in Pasching liegt in Oberösterreich auf Rang 4 - hinter dem Donaupark Mauthausen -, bundesweit landete sie auf Platz 20.