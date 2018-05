Tod nach Prügelei in Wien: Zwei Angreifer gefasst

Duo gefasst

Die Polizei hatte nach der Tat per Fotos nach insgesamt drei Verdächtigen gesucht und auch die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. Am 16. April kam es nach einem Hinweis zur Festnahme eines 47-jährigen Beschuldigten. Am Mittwoch klickten dann für den 23 Jahre alten Hauptverdächtigen der tödlichen Rauferei die Handschellen. Dieser erklärte bei der Befragung, das Opfer „nicht geschlagen, nur gestoßen“ zu haben, berichtete Polizeisprecherin Irina Steirer. Der ältere Verdächtige will „gar nichts gemacht“ haben, erklärte sie weiter. Die Verdächtigen wurden wegen schwerer Körperverletzung mit tödlichem Ausgang angezeigt, sie befinden sich auf freiem Fuß.