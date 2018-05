Sarina Nowak: Tiefe Einblicke im sexy Negligé

Ihre Karriere startete Sarina Nowak als zierliches Mädchen in Heidi Klums Model-Castingshow. Den Durchbruch im Business schaffte die fesche Blondine jedoch erst, nachdem sie zu hungern aufgehört hatte und ihre neuen, weiblichen Kurven feierte. „Ich merkte, dass mein Verhältnis zu meinem Körper nicht mehr gesund war“, verriet die 24-Jährige unlängst in einem Interview, warum sie diese Entscheidung getroffen hat. Als Plus Size wolle sie dennoch nicht bezeichnet werden, viel lieber als curvy, so Nowak weiter. „Der Begriff Plus Size klingt so, als ob Kurven nicht normal seien, als würde man von normalen Körpern abweichen, wenn man ein bisschen mehr draufhat.“