Die angesagtesten Plätze der Wiener Teenies

Gemütliche Strände, coole Drinks, lässige Leute - was will man als Teenager mehr? Deswegen gehört auch der Donaukanal zu den angesagtesten Plätzen der Wiener Jugend. Ob am Nachmittag, Abend oder in der Nacht - dort ist immer was los. Karibische Klänge oder Elektrosounds sorgen für ausgelassene Stimmung. Wenn das Geld einmal knapp ist, kann man entlang des Kanals auch mit mitgebrachten Getränken chillen.