Militärmaschine stürzt auf Highway ab - neun Tote

Brennende Wrackteile liegen am Boden, schwarzer Rauch steigt in den Himmel: Beim Absturz einer Militärmaschine im US-Bundesstaat Georgia am Mittwoch sind laut Medienberichten alle neun Insassen ums Leben gekommen. Die Transportmaschine des Typs C-130 Hercules war auf einen Highway in der Nähe des Flughafens von Savannah gestürzt. Tragisch: Es hätte der letzte geplante Flug der Maschine sein sollen.