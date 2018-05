So spricht man Prinz Louis richtig aus!

Louis Vuitton oder St. Louis?

Für den Namen gibt es unterschiedliche Aussprachen. Louis wie in Louis Vuitton oder in St. Louis, ist die Frage. Amerikanische Royal-Fans tendieren eher dazu, den Namen wie „Lewis“ mit „s“ zu sagen. Franzosen lassen das „S“ zum Schluss weg. Auf Deutsch denkt man vielleicht an Luis, wie Luis Trenker. Die Briten sprechen den Namen ohne den letzten Buchstaben aus. Für sie heißt der Prinz also „Lou-i“.