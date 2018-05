Täter zapften 1800 Liter Diesel aus Hoftankstelle

Treibstoff-Diebe schlugen in der Ortschaft Pribelsdorf in der Gemeinde Eberndorf zu: Die noch unbekannten Täter entsperrten dort Sonntagvormittag auf einem landwirtschaftlichen Anwesen die Türe zum Tankraum mit einem Schlüssel, den sie widerrechtlich von einem frei zugänglichen Schlüsselbrett entnahmen und im Anschluss an die Tat wieder dorthin zurück hängten. Dem Landwirt entstand ein Schaden von rund 1900 Euro. Hinweise erbeten...