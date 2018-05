Miley Cyrus: Glitzerkollektion für Converse

Miley ist für ihr soziales Engagement für die LGBT-Gemeinschaft bekannt und erklärt, stolz auf das Ergebnis ihres neuen modischen Projekts zu sein. „Meine Fans waren definitiv in meinem Kopf und in meinem Herzen, als ich die Kollektion designt habe. Das Design enthält, was sie an mir lieben und was ich an ihnen liebe“, freut sich die 25-Jährige.