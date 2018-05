Neue Zwangsmittel gegen illegales Glücksspiel

Weitere gesetzliche Vorkehrungen

Auch eine Reihe weiterer gesetzlicher Vorkehrungen, so etwa im Mietrechtsgesetz, schlägt Oberösterreichs Sicherheitslandesrat in Abstimmung mit zuständiger Landesabteilung, Bezirkshauptmannschaften, Polizei und Finanzpolizei vor. „Ich hoffe, dass da etwas in Bewegung kommt“, so Podgorschek.