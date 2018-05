Spotify: 75 Millionen Abonnenten sind nicht genug

Der Musikstreaming-Marktführer Spotify hat im vergangenen Quartal zwar fünf Millionen neue zahlende Kunden hinzugewonnen, steckt aber weiterhin tief in den roten Zahlen fest. Das schwedische Unternehmen legte am Mittwoch seine ersten Quartalszahlen seit dem Börsengang vor - und den Anlegern gefiel nicht, was sie sahen.