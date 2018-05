Sandra Bullocks Stalker stirbt bei Polizeieinsatz

Corbett, der laut Behörden an „schweren psychischen Schäden“ leidet, war im Juni 2014 ins Haus von Bullock eingedrungen. Die Schauspielerin hatte sich in einem Schrank versteckt und von dort aus den 911-Notruf gewählt. Corbett gab der Polizei als Begründung für seinen Einbruch an, dass er geglaubt habe, er sei mit der Hollywood-Schönheit verheiratet. Später fanden die Cops ein illegales Waffenarsenal in seinem Haus. Dennoch kam Corbett mit einer Bewährungsstrafe davon, weil sein Anwalt das Gericht überzeugen konnte, dass seinem Mandanten in einer Nervenklinik mehr geholfen sei.