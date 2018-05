Coach verprügelt Schiri! Meisterschaft abgebrochen

Skandal in Äthiopien: In der Wochenend-Runde der dortigen Premier League musste das Spiel zwischen Defence Force SC und Welwalo Adigrat University abgebrochen werden. Der Schiedsrichter des Spieles entschied sich in einer fraglichen Situation auf Tor für die Heimmannschaft, was die Gäste so schlecht vertrugen, dass sie den Referee angriffen und bis zur Eckfahne verfolgten.