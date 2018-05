Klopp nach 2:4-Drama: „Wir hatten Glück!“

Sein Gegenüber, Eusebio di Francesco (rechts im Bild) war sehr zufrieden mit seiner Mannschaft: „Meine Jungs haben eine fantastische Leistung geboten. Zwei solche Tore dem Gegner zu schenken, dann vom Boden aufstehen und dennoch scheitern - das ist wirklich hart für uns. Wir haben aber bewiesen, dass wir auch auf dem höchsten Niveau Fußball spielen können. Die italienische Presse ging mit dem Schiedsrichter Damir Skomina hart ins Gericht: Roma-Präsident Pallotta verlangte sofort die Einführung des Video-Schiedsrichters in der Champions-League. In zwei Situationen hätte es Elfmeter für Roma geben sollen: Einmal kurz nach Wiederanpfiff nach dem Foul von Karius an Dzeko, eine Aktion, die fälschlicherweise wegen Abseits abgepfiffen wurde und später als Alexander Arnold den Ball mit der Hand berührte. Roma-Coach Di Francesco meinte dazu: “Sicher, ein 3:2 und eine rote Karte in der 63. Minute hätten vieles verändert, aber wir haben auch viele Fehler gemacht."