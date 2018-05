Wetterkapriolen mit Blitz-Stakkato und Platzregen

Unwetter-Ausnahmezustand hat in der Nacht auf Donnerstag im Osten Österreichs geherrscht: Der Platzregen samt Hagel wurde begleitet von einem regelrechten Blitz-Stakkato. Besonders heftig traf es unter anderem die niederösterreichischen Bezirke Tulln und St. Pölten sowie die Südsteiermark. Auch in der Bundeshauptstadt öffnete der Himmel seine Schleusen. Am Flughafen Wien musste sogar die Bodenabfertigung eingeschränkt werden.