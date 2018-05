Wien: Jetzt alle riskanten Frankenkredite weg

Die Wiener Steuerzahler dürfen aufatmen: Der Stadt ist mit Ende April der vollständige Ausstieg aus den riskanten Schweizer Frankenkrediten gelungen. Sämtliche Fremdwährungsverbindlichkeiten seien vollständig in Euro konvertiert, bestätigte das Büro von Finanzstadträtin Renate Brauner (SPÖ) am Donnerstag. Insgesamt habe die langfristig angelegte Finanzierungsstrategie der Stadt einen Gesamtvorteil von 308,1 Millionen Euro gebracht. Was in der offiziellen Grafik allerdings fehlt, sind die dramatischen Kursverluste in den Jahren vor 2015. Fakt ist, bei früherer Umwandlung hätte man dem Steuerzahler noch viel mehr Geld ersparen können. Genau das rieten Finanzexperten und die „Krone“ seit 2014. Die Stadt ist somit höchstens mit einem blauen Auge davongekommen.