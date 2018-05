Promi in Gefahr: Stalker bedrängt Yvonne Rueff

Schon in ihrer Jugend entkam „Dancer Against Cancer“-Organisatorin Yvonne Rueff nur knapp einer Entführung durch einen übergriffigen Stalker. Nun beginnt wieder ein Mann, in ihre Privatsphäre einzudringen, sie mit Nachrichten zu bombardieren, und schreibt, er verfolge sie. Doch dieses Mal geht Yvonne einen Schritt nach vorne und verheimlicht die Belästigungen nicht mehr. Sie möchte anderen Frauen Mut zusprechen, sich rechtzeitig bei der Polizei zu melden.