Roma-Liverpool - die Highlights des 4:2-Wahnsinns

Noch nie fielen in einem CL-Halbfinale so viele Tore, wie in den beiden Begegnungen zwischen Liverpool und Roma. Im Hinspiel, als Liverpool 5:2 gewann, zeichnete sich schon ab, das wird ein Rekord-Halbfinale. Und das Rückspiel im Stadio Olimpico wurde allen Erwartungen gerecht. Das 4:2 geht in die Geschichtsbücher ein und wenn Schiedsrichter Skomina in zwei, mehr als fraglichen, Situationen Elfmeter für Roma gegeben hätte, dann hätte es einen noch lange uneinholbaren Tore-Rekord gegeben. Hier die Highlights im Video.