Rose: „Das Außergewöhnliche hilft schon ein wenig“

Rose warnt aber auch vor Marseilles Stärken, die sie, mit dem 2:0 im Rücken, ausspielen werden: „Sie schaffen sich meist Überzahl-Situationen. Wenn sie es nicht auf einer Seite schaffen, verlagern sie, um in 1:1-Situationen zu kommen“, wird vorm Flügelspiel gewarnt. Salzburgs Taktik? Vielleicht wie in Frankreich ein 4-1-3-2-System wählen, das an sich gut funktioniert hat. Oder im 4-3-3 noch offensiver werden. Fragt sich nur: Rückt Schlager für Wolf wieder in Startelf? Oder kommt gar Yabo wie schon zu Beginn gegen Lazio? „Die Aufstellung ist noch nicht in Stein gemeißelt“, tüfteln Rose und Co. an der Feinabstimmung.