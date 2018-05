„Die ÖBB sollen für die Pendlerparkplätze zahlen“

Linzer Stadtrat sauer auf Umlandgemeinden

Beim freiheitlichen Landespolitiker löst das wenig Freude aus. „Auch dieses Ansuchen läuft wieder nur auf eine Verzögerung der so wichtigen Projekte hinaus. Selbst wenn die Gesetzesänderung möglich ist, wird am Ende der Steuerzahler für den Bau aufkommen.“Auch sein Parteikollege, der Linzer Infrastrukturstadtrat Markus Hein, ist sauer: „Durch die Landesumlage zahlt Linz ohnehin schon sehr viel mit. Trotzdem leiten die Gemeinden die Probleme an Linz weiter!“