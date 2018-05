Mehrere Tempo-Bolzer aus dem Verkehr gezogen

Am Mittwoch wurden von der Landesverkehrsabteilung im Bezirk Hallein und Zell am See Geschwindigkeitsüberwachungen mit zivilen Polizeimotorrädern durchgeführt.

Dabei wurden mehrere Raser aus dem verkehr gefischt.

Ein 45-jähriger österreichischer Pkw-Lenker wurde auf der L 107 im Gemeindegebiet von Adnet, bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h, mit einer Geschwindigkeit von 143 km/h gemessen. Der Führerschein wurde an Ort und Stelle abgenommen.