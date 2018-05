Gallneukirchner ließen Maibaum absichtlich stehlen

„Unser Maibaum wurde schon jahrelang nicht mehr gestohlen, aber wir wollen die Traditionen nicht abkommen lassen“, grinst Michael Plank, Vize-Feuerwehrkommandant in Gallneukirchen. Auf der Internetseite willhaben wurde der gerade erst am Stadtplatz Gallneukirchen aufgestellte Maibaum deshalb von den Florianis inseriert. 30 Meter hoch, 40 Zentimeter im Durchmesser und neuwertig, stand da geschrieben. Und: „Der Maibaum passt nach eigenen Berechnungen nicht in einen Kombi“.