Mann von Projektil aus „Schießkuli“ getroffen

Der Angestellte hatte gemeinsam mit einem 60-jähriger Klagenfurter auf einem Firmengelände in Maria Saal an einem Lkw geschraubt. Als sich der Ältere bückte, fiel ihm ein Kugelschreiber aus der linken Jackentasche. Beim Aufprall auf dem Boden entpuppte sich das vermeintliche Schreibgerät aber als scharfe Waffe. Es löste sich ein Schuss. Das Projektil traf den 43-jährigen Gurktaler in die linke Brust. Der Verletzte musste mit der Rettung in das Klinikum nach Klagenfurt gebracht werden.