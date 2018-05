Windpark auf der Stubalm nahm große Hürde

Unfallgefahr für Bussard und Fledermaus

Penibel schlüsselt die Umweltverträglichkeitsprüfung die Folgen für die Natur auf. So müssten sich manche Vogelarten in der Bauphase auf Revierverluste einstellen, heißt es. Andere Vögel - wie Mehlschwalbe oder Mäusebussard - seien gefährdet, mit den Rotorblättern zu kollidieren. Ein hohes Kollisionsrisiko gibt es für Fledermäuse, deren Aktivitäten zwei Jahre lang mit so genannten „Batcodern“ überwacht werden müssen. Als Ausgleich für Rodungen müssen mindestens 5250 Bäume gepflanzt werden.