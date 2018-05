Afghane wegen Taliban-Mitgliedschaft verurteilt

Aber er erklärte, er sei vom Schulhof in Afghanistan entführt und in ein Ausbildungslager in Pakistan gebracht worden, dort habe man ihm eine Gehirnwäsche verpasst. Er wurde ausgewählt, mit einem Sprengstoffgürtel einen US-Flughafen in Afghanistan in die Luft zu jagen, doch er floh unmittelbar vor der geplanten Tat nach Österreich.