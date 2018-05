Kindertränen am Berg

Die B-52-Kampfflieger macht Martha Rosler zum Thema. Sie werfen „Schatten“ auf ein Beet mit Bubiköpfen (Soleirolia soleirolii), welche in Amerika als „Baby’s Tears“ (Kindertränen) bezeichnet werden. „In der gleichnamigen Arbeit symbolisiert sie damit die Vernichtung von Wäldern in Vietcong durch amerikanische B-52-Bomber bestückt mit Napalm, um sicher zu stellen, dass sich darin niemand mehr verstecken kann“, beschreibt Kuratorin Antonia Lotz. Außerdem holt Rosler in einer Fotomontage den Krieg direkt ins Wohnzimmer bzw. blickt er bei ihr durchs Küchenfenster. Heute wird er uns übers Smartphone frei Haus geliefert. Eine Schau, die sich mit der Vergangenheit auseinandersetzt, in Anbetracht der Tragödien u.a. in Syrien, aber leider sehr an Aktualität gewinnt.